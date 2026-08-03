Ήττα της Eθνικής Nέων Γυναικών από την Ισπανία

Την πρώτη ήττα της γνώρισε η εθνική υδατοσφαίρισης νέων γυναικών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, που διεξάγεται στο Οέιρας της Πορτογαλίας.

Το συγκρότημα του Φώντα Λεμπέση έχασε 17-13 από την Ισπανία και πλέον ο αυριανός (3/8, 22:15) αγώνας με την Ιταλία καθίσταται κομβικός, καθώς ο νικητής θα καταλάβει τη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου και θα εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Το παιχνίδι δικαίωσε το χαρακτηρισμό του ντέρμπι, ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες -μαζί με την Ουγγαρία- είναι τα φαβορί για το βάθρο.

Οι Ισπανίδες είχαν το «πάνω χέρι» στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, χάρη σε τρεις παίκτριες που έχουν ήδη παραστάσεις από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο (Αντον, Πεναλβέρ και Κλαβερία), αλλά και η εθνική έχει τα δικά της "όπλα" και έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι πέντε λεπτά πριν τη λήξη (13-12).

Στο φινάλε, όμως, η "ρόχα" κατάφερε να ξεφύγει και να "καθαρίσει" τη νίκη και την πρώτη θέση του ομίλου.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-4, 5-4, 5-2

Η σύνθεση της Εθνικής: Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Κοβάτσεβιτς 2, Δρακωτού, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Μπέτα 1, Τσιουγκρή, Κρασσά, Καραγιάννη 3, Καραμπέτσου 3, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1, Μπιτσάκου 2.