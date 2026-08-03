Η Μπόκα Τζούνιορς θέλει να ρίξει «βόμβα» με τον Ικάρντι!

Ο Μάουρο Ικάρντι είναι ελεύθερος μετά την λήξη του συμβολαίου του με την Γαλατασαράι και η Μπόκα Τζούνιορς του ασκεί έντονη πίεση για να επιστρέψει στην Αργεντινή.

Η διοίκηση της Μπόκα, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον 33χρονο επιθετικό παλεύοντας για την μεταγραφική «βόμβα», με τον Ικάρντι ωστόσο να... τρενάρει την απάντησή του.

Ο Αργεντινός στράικερ περιμένει μια καλή πρόταση από την Ευρώπη, με την Μπόκα να τον πιέζει για να δώσει την απάντηση του θέλοντας να ενισχύσει σε τεράστιο βαθμό την επίθεσή της.

Ο Ικάρντι, δεν έχει αγωνιστεί επαγγελματικά στην πατρίδα του και εφόσον αποδεχθεί την πρόταση της Μπόκα Τζούνιορς, θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της καριέρας του στην πατρίδα του.