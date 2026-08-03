Οι Μάβερικς «έδεσαν» τον Νάτζι Μάρσαλ με νέο συμβόλαιο

Οι Τεξανοί ήρθαν σε συμφωνία με τον 28χρονο φόργουορντ για την ανανέωση της συνεργασίας τους, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Νάτζι Μάρσαλ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Μάβερικς, που θα του αποφέρει συνολικά 52.2 εκατομμύρια δολάρια.

O Νάτζι Μάρσαλ την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 74 παιχνίδια με τους Τεξανούς, έχοντας 15.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά αγώνα, στην δεύτερη σεζόν τους ως παίκτης των Μάβερικς.