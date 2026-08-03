Οι Μάβερικς «έδεσαν» τον Νάτζι Μάρσαλ με νέο συμβόλαιο

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Νάτζι Μάρσαλ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Μάβερικς, που θα του αποφέρει συνολικά 52.2 εκατομμύρια δολάρια.
O Νάτζι Μάρσαλ την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 74 παιχνίδια με τους Τεξανούς, έχοντας 15.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά αγώνα, στην δεύτερη σεζόν τους ως παίκτης των Μάβερικς.
Dallas Mavericks forward Naji Marshall has signed a three-year, $52.2 million contract extension, sources tell ESPN. The fully guaranteed deal takes Marshall through the 2029-30 season in Dallas. pic.twitter.com/SKFfPkHdKO— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2026