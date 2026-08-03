Η άγνωστη ιστορία για τον Μάκη Ψωμιάδη και τον μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ (vid)

Με αφορμή τον θάνατο του πρώην σωματοφύλακα του αείμνηστου Μάκη Ψωμιάδη το protothema έφερε ξανά στην επικαιρότητα μια άγνωστη ιστορία από συνάντηση του Μάκη Ψωμιάδη με μπασκετμπολίστα.

Ο Χάρης Κατσαρός απεβίωσε χθες το μεσημέρι από ανακοπή καρδιάς, με τον πρώην αστυνομικό της Ομάδας Ζ, σε παλαιότερη συνέντευξη του, να αναφέρει μια άγνωστη ιστορία από την εποχή που ήταν σωματοφύλακας του αείμνηστου Μάκη Ψωμιάδη.

Στην συνέντευξη που είχε δώσει στο protothema, είχε αναφερθεί σε μια άγνωστη ιστορία από συνάντηση του Μάκη Ψωμιάδη -όταν ήταν πρόεδρος της μπασκετικής ΑΕΚ- με μπασκετμπολίστα που ήθελε τα δεδουλευμένα του.

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