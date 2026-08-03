Η άγνωστη ιστορία για τον Μάκη Ψωμιάδη και τον μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ (vid)

Ο Χάρης Κατσαρός απεβίωσε χθες το μεσημέρι από ανακοπή καρδιάς, με τον πρώην αστυνομικό της Ομάδας Ζ, σε παλαιότερη συνέντευξη του, να αναφέρει μια άγνωστη ιστορία από την εποχή που ήταν σωματοφύλακας του αείμνηστου Μάκη Ψωμιάδη.
Στην συνέντευξη που είχε δώσει στο protothema, είχε αναφερθεί σε μια άγνωστη ιστορία από συνάντηση του Μάκη Ψωμιάδη -όταν ήταν πρόεδρος της μπασκετικής ΑΕΚ- με μπασκετμπολίστα που ήθελε τα δεδουλευμένα του.
Δείτε παρακάτω το σχετικό video:
@protothema.gr ❗ Ο Μάκης Ψωμιάδης ▪️ Ένας άνθρωπος με μια ζωή γεμάτη ακραίες ανατροπές, που γνώρισε όσο λίγοι τόσο την άλλη όσο και τη σκοτεινή πλευρά του νόμου, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο Χάρης Κατσαρός, ο πρώην αστυνομικός της Ομάδας Ζ που έγινε γνωστός για την πολυτάραχη διαδρομή του από την ΕΛ.ΑΣ. στην παρανομία και στη συνέχεια στη δημόσια εξομολόγηση και την προσωπική του λύτρωση, άφησε την τελευταία του πνοή χθες το μεσημέρι από ανακοπή καρδιάς, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους τον γνώρισαν. ▪️ Η ιστορία του έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την αποκαλυπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο ΘΕΜΑ UNCUT, όπου για πρώτη φορά αφηγήθηκε με ειλικρίνεια όλη τη διαδρομή της ζωής του. #protothema #news #uncut #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr