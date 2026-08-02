Φωτιά στα Μέγαρα: Σύγκρουση και πτώση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα - Εντοπίστηκε το ένα πλήρωμα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην Πυροσβεστική έπειτα από πληροφορίες ότι δύο ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούσαν στη φωτιά στα Μέγαρα, συγκρούστηκαν και κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χάθηκε η επικοινωνία με το ένα από τα ελικόπτερα που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μέγαρα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των πληρωμάτων και των δύο ελικοπτέρων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου κατάφερε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ αρχικά το δεύτερο ελικόπτερο αναζητούνταν.

Τα πληρώματα και των δύο ελικοπτέρων φέρονται τελικά να έχουν εντοπιστεί. Τα μέλη του ενός πληρώματος είναι τραυματισμένα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του δεύτερου πληρώματος.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πηγή: newsit.gr