Στον ΠΑΟΚ Β ο Ρουμάνος εξτρέμ Καραγκέα

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Αντριάν Καραγκέα, με τον 20χρονο Ρουμάνο εξτρέμ να μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη από τη Ντιναμό Βουκουρεστίου.

Η τέταρτη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ Β είναι γεγονός, καθώς ο 20χρονος εξτρέμ Αντριάν Καραγκέα έλυσε το συμβόλαιο του με τη Ντιναμό Βουκουρεστίου και προβάρει τα ασπρόμαυρα.

Ο γεννημένος του 2005 μεσοεπιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία του Χάτζι, ενώ στα 16 του μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κ17 της Σασουόλο.

Αγωνίστηκε μέχρι την Κ20 της ομάδας του Μαπέι και το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της πρώτης ομάδας της Ντιναμό Βουκουρεστίου.

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ20 της Ρουμανίας, ενώ γεννήθηκε στη Χαέν της Ισπανίας. Με τη φανέλα της Ντιναμό Βουκουρεστίου κατέγραψε 35 συμμετοχές με δύο γκολ.

Πλέον, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να μπει άμεσα στα πλάνα του Ντάνι Πονς, αποτελώντας την τέταρτη φετινή μεταγραφή του Δικεφάλου.