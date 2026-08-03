Οι «Snakes» οργανώνουν τσάρτερ στα Play Offs του Europa League

Οι οργανωμένοι φίλοι του ΟΦΗ έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη ναύλωση πτήσης τσάρτερ, ώστε να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στη ρεβάνς των Play Offs του Europa League, με πιθανό προορισμό τη Σόφια ή το Μπατούμι.

Ο ΟΦΗ έμαθε τους δύο πιθανούς αντιπάλους του στα Play Offs του Europa League, καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου.

Εφόσον η αντίπαλος είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Μπατούμι της Γεωργίας, αφού η ισραηλινή ομάδα χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο της Ντιναμό Μπατούμι στις διοργανώσεις της UEFA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Snakes:

«Η Λέσχη μας έχει ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και αεροπορικές εταιρείες,με στόχο τη ναύλωση πτήσης τσάρτερ για την εκτός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Εξετάζονται οι επιλογές της Σόφιας Βουλγαρία και του Μπατούμι Γεωργίας, ανάλογα με τον τελικό προορισμό και τα δεδομένα της κλήρωσης.

Τις επόμενες ημέρες, μόλις οριστικοποιηθούν οι διαθέσιμες επιλογές,το κόστος και όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες,θα υπάρξει ακριβής και επίσημη ενημέρωση προς τον κόσμο μας.

Παρακαλούμε για λίγη υπομονή και αναμονή μέχρι να έχουμε στα χέρια μας όλα τα δεδομένα.

Η Λέσχη συνεχίζει να οργανώνεται από νωρίς, ώστε ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα,όπου κι αν χρειαστεί.

Υγ Ταξιδεύουμε μόνο με νέα ταυτότητα και διαβατήριο!

SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•»