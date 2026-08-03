Μεγάλο ενδιαφέρον για τις σουίτες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό!

Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον ιδιωτών και εταιριών για τις σουίτες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Μπορεί να μην είναι ακόμη έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ωστόσο το ενδιαφέρον για τις σουίτες είναι τεράστιο.

Συγκεκριμένα, το νέο «σπίτι» του Τριφυλλιού θα διαθέτει περίπου 70 σουίτες, με τη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρίες να έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον συγκεκριμένο αριθμό.

Μάλιστα, ήδη από πολύ νωρίς οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με την ΠΑΕ για τις σουίτες, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει, αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου.