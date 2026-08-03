«Κρούση» από Serie B για Στρεφέτσα!

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, ο ο 29χρονος winger του Ολυμπιακού είναι σε προχωρημένες επαφές με την Παλέρμο.

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα δεν... έπιασε στον Πειραιά και θα συνεχίσει στη Σικελία.

Ο Ιταλοβραζιλιάνος άσος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2029, δεν επετεύχθη η ανανέωση του δανεισμού στην Πάρμα (14 αγώνες, 2 γκολ - 2 ασίστ στο 2026) και πλέον, είναι ένα «βήμα» από το να αγωνιστεί στη Serie B με πρωταγωνιστικές βλέψεις.

Κόμο, Λέτσε, Σπαλ, Γιούβε Στάμπια και Κρεμονέζε είναι οι υπόλοιποι «σταθμοί» του στην Ιταλία, όπου ξεχώρισε και οι «ερυθρόλευκοι» δαπάνησαν 8 εκατομμύρια ευρώ, πέρσι.