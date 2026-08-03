Η λίστα της Άντερλεχτ για τον ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Άντμαν, ποιοι έμειναν εκτός

Χωρίς εκπλήξεις η λίστα της Άντερλεχτ για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ - «Μέσα» ο νέος Άντμαν, έξω οι τέσσερις τραυματίες

Λίγες ώρες μετά την λίστα του Δικεφάλου, στην οποία μπήκε ο Σόλα Σορετίρε, έγινε γνωστή και η αντίστοιχη των Βέλγων για τα δύο προσεχή ματς σε Τούμπα (6/8) και Βρυξέλλες (13/8).

«Μέσα» για τους μωβ του Βελγίου ο Φινλανδός εξτρέμ Όλιβερ Άντμαν, η τελευταία μεταγραφή της Άντερλεχτ, ενώ αντίθετα εκτός λίστας για τον Βίτορ Μπρούνο βρίσκονται οι τραυματίες Κιλιάν Σαρδεγιά, Ιλαί Καμαρά, Λούκας Χέι και Σέντρικ Χάτεμπουρ, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν ούτε στα παιχνίδια με τη Χάμαρμπι.

Αναλυτικά η λίστα της Άντερλεχτ:

Τερματοφύλακες: Κούζεμανς, Χέκερεν, Σέγκερς, Χέντγενς

Αμυντικοί: Αουγκούστινσον, Εντιαγέ, Μάαμαρ Βρόνινκς, Πετρό, Κεϊτά, Μπιανκόν, Μπάρι

Μέσοι: Κανά, Σαρρ, Καλόντζι, Σαλιμπά, Άμπρος, Λανσάνα, Στρόικενς, Ντε Ρίντερ

Επιθετικοί: Ονία-Σέκε, Ουέρτα, Οτζέα, Άντμαν, Ενγκά-Κανά, Ντεγκρίφ, Σίκαν, Τσβέτκοβιτς, Μπερτατσίνι, Φαν Ντερ Φεν