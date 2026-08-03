Ο Ουότφορντ διαψεύδει τις φήμες που τον στέλνουν στη Βαλένθια: «Μην πιστεύετε τα fake news...»

Το όνομα του Τρέντον Ουότφορντ συνδέθηκε με την Βαλένθια, ωστόσο ο ίδιος διέψευσε τις φήμες περί συμφωνίας του να έρθει στην Ευρώπη.

Tο όνομα του Τρέντον Ουότφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews ο Αμερικανός άσος βρίσκεται στο στόχαστρο της Βαλένθια.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο σίγουρα δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς του. Ο πρώην παίκτης των Σίξερς, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media του, γράφοντας τα εξής: «Fake news παιδιά. Μην πιστεύετε ότι βλέπετε», διαψεύδοντας ουσιαστικά πως οι φήμες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Ο 25χρονος είναι free agent, καθώς οι Φιλαδέφλεια Σίξερς δεν ενεργοποίησαν την team option που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Στην πορεία του στο ΝΒΑ έχει αγωνιστεί σε 270 ματς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, τους Μπρούκλιν Νετς και τους Σίξερς και έχει κατά μέσο όρο 7,6 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 17 λεπτά.