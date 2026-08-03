Λανουά: Τι είπε στους διαιτητές της Super League στην πρώτη ημέρα του σεμιναρίου

Συνομιλία με τους διαιτητές είχε ο Στεφάν Λανουά στην έναρξη του σεμιναρίου που γίνεται στην Ξάνθη και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Αυγούστου, εκφράζοντάς τους για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη της ΚΕΔ προς το πρόσωπό τους.

Στο θέμα της επιστροφής των ελλήνων διαιτητών (με ξένους VAR) στα ντέρμπι πρωταθλήματος, για το οποίο εκκρεμεί η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, κατά την ομιλία στους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και ειδικούς VAR, στην έναρξη του σεμιναρίου που γίνεται στην Ξάνθη και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Αυγούστου.

Ο Λανουά, μεταξύ άλλων, είπε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από εσάς και ιδιαίτερα από τη διαιτησία που είχαμε στο Κύπελλο» και πρόσθεσε ότι επιθυμία της ΚΕΔ είναι οι Έλληνες διαιτητές να σφυρίξουν τα ντέρμπι της Super League, στα οποία, εφόσον η ΕΠΟ ανάψει το "πράσινο φως", θα στηριχθεί στους διεθνείς διαιτητές και διεθνείς VAR.