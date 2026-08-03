Πανιώνιος: Στη διάθεση των φιλάθλων του τα διαρκείας της νέας σεζόν

Οι λεπτομέρειες στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel
«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει στους φίλους της ομάδας ότι την Δευτέρα (3/8) αρχίζει η 2η φάση σε ό,τι αφορά στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2026-2027.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, με την ανανέωση των κατόχων της σεζόν 2026-2027 στις κατηγορίες Sideline, Baseline, Platinum και Gold, κάνουμε ακόμα ένα βήμα προς την εξυπηρέτηση του φίλαθλου κόσμου του Πανιωνίου.
Η δεύτερη περίοδος, που αρχίζει την Δευτέρα (3/8) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (12/8) είναι ένα διάστημα διάθεσης προς όλους, σε όλες τις κατηγορίες και ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (με έκπτωση 10%) στις κατηγορίες Sideline, Baseline, Platinum και Gold.
Την Δευτέρα (3/8) η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
Οι τιμές ανά κατηγορία έχουν ως εξής:
Μπορείτε στην παρακάτω φωτογραφία να δείτε την κάτοψη του Δ.Α.Κ. Γλυφάδας για να έχετε πιο πλήρη εικόνα για τα εισιτήρια:
Απαραίτητες διευκρινίσεις:
1.Δεν θα πωλούνται μεμονωμένα εισιτήρια αγώνα στις κατηγορίες Sideline– Baseline– Gold– Platinum.
2.Τα άτομα με αναπηρία πλέον του 67% έχουν έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας πλην Sideline– Baseline και Red and Blue. Δηλαδή έχουν έκπτωση 50% στις κατηγορίες Gold– Platinum και Bronze.
3.Δωρεάν Είσοδος για Παιδιά: Παιδιά ηλικίας έως 5 ετών δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο γήπεδο, με την προϋπόθεση ότι δεν καταλαμβάνουν ξεχωριστή θέση (παρακολουθούν τον αγώνα στην αγκαλιά του συνοδού τους).
4.Διαδικασία Κράτησης Θέσεων “Red” και “Blue”: Η κράτηση θέσεων για τις κατηγορίες Red και Blue (κατά την περίοδο της ελεύθερης διάθεσης καρτών διαρκείας, η οποία θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των ανανεώσεων) πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
(α) Με φυσική παρουσία στα γραφεία της ομάδας.
(β) Τηλεφωνικά, με την απαραίτητη προϋπόθεση της αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο email: [email protected].
5.Εισιτήρια Συνδέσμου: Η προμήθεια των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στους «Πάνθηρες» θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου τους.
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Ηλεκτρονικά (Online):
- Μέσω της ιστοσελίδας του more.com
https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-panionios-cosmorama-travel-eisitiria-diarkeias-2026-2027/
Τηλεφωνικά:
- Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του more.com, καλώντας στο 211 7700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 18:00)
- Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, καλώντας στο 6973704846 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00 – 15:00)
Στα γραφεία ΚΑΕ Πανιώνιος (Λαμψάκου 2, Νέα Σμύρνη, 3ος όροφος):
Τρίτη 4/8: 15:00-19:00
Τετάρτη 5/8: 15:00-19:00
Πέμπτη 6/8: 12:00-16:00
Παρασκευή 7/8: 11:00-15:00
- Στο δίκτυο συνεργατών της more.com
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με Κάρτα:
- Πιστωτικές κάρτες (Visa, Mastercard έως 6 άτοκες δόσεις)
- Χρεωστικές κάρτες (Visa, Mastercard)
- Προπληρωμένες κάρτες (Visa, Mastercard)
Με Κατάθεση σε Λογαριασμό:
- Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR93 0171 6040 0066 0416 5805 237
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την έκδοση του εισιτηρίου διαρκείας απαιτούνται:
- ΑΜΚΑ
- Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
- Στοιχεία επικοινωνίας (έγκυρο email και αριθμός κινητού τηλεφώνου)
- Στοιχεία εισιτηρίου διαρκείας 2025-2026 (αποκλειστικά για τους παλιούς κατόχους)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Για την εφαρμογή των ειδικών τιμολογιακών πολιτικών (Οικογενειακό Πακέτο, ΑμεΑ, Άνεργοι, Φοιτητές) είναι απολύτως απαραίτητη η προσκόμιση και επίδειξη των αντίστοιχων δικαιολογητικών εγγράφων σε ισχύ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος εγκυρότητας.
Υπενθυμίζουμε ότι το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εκδίδεται άμεσα ψηφιακά μέσω του gov.gr.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης των εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2026-2027 πατώντας ΕΔΩ