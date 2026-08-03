Εκλεισε το «deal»: Ο Βιτάλις υπογράφει στην ΑΕΚ!

Η Ένωση και η Γκιόρ ΈΤΟ συμφώνησαν οριστικά, έτσι ο Ούγγρος μέσος θα έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα»!

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουγγαρία, η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ ΕΤΟ. Η Ένωση θα «βγάλει» από τα ταμεία της 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ο 24χρονος διεθνής χαφ θα υπογράψει, σύντομα, τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας (έως το 2030).

Εξαρχής, η Τρίτη (4/8) είχε οριστεί ως καταλυτική ημερομηνία. Έτσι κι έγινε! Η ΑΕΚ «νίκησε» τη Σέλτικ, έχοντας ως σύμμαχο τον παίκτη που είχε δώσει το «ΟΚ» από την Παρασκευή (31/7). Πρόκειται για έναν εξελίξιμο παίκτη, αρχηγό στην Γκιόρ ΈΤΟ που συνεπάγεται με ηγετικά χαρακτηριστικά για έναν ποιοτικό κεντρικό μέσο σε εξαιρετική ηλικία.