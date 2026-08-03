Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της καταστροφής μέσα από συγκλονιστικές εικόνες

Συγκλονιστικές εικόνες από την επόμενη ημέρα της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, με τους κατοίκους να επιστρέφουν στις περιουσίες τους και να αντικρίζουν τεράστιες καταστροφές.

Η μυρωδιά του καμένου παραμένει έντονη και η εικόνα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Στο Πόρτο Γερμενό, η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια που μέχρι πριν από λίγες ώρες έσφυζαν από ζωή, έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια, ενώ, οι κάτοικοι αντικρίζουν με οδύνη όσα οι φλόγες άφησαν πίσω τους.



Σπίτια με εκτεταμένες ζημιές, οχήματα σε άμορφες μάζες σιδήρου, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στις περιουσίες τους, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι έχει απομείνει από τον κόπο μίας ολόκληρης ζωής.

Δείτε εδώ σοκαριστικές φωτογραφίες και συγκλονιστικές ομολογίες των κατοίκων

Πηγή: newsbomb.gr