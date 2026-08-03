Η Νάπολι απειλεί με νομικές ενέργειες μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Λίντστρομ

Η Νάπολι έβγαλε επίσημη ανακοίνωση για την αποτυχία της μεταγραφής του Γέσπερ Λίντστρομ στη Σάλκε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στις αρμόδιες αρχές για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.

Οι «Παρτενοπέι» υποστηρίζουν ότι υπήρξε συμφωνία στους οικονομικούς όρους και στον τρόπο πληρωμής, ενώ οι αλλαγές που ζητήθηκαν αφορούσαν μόνο επιμέρους συμβατικές λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τη Νάπολι, η γερμανική ομάδα ενημέρωσε πως ορισμένες ρήτρες δεν ήταν αποδεκτές, επικαλούμενη αλλαγή των αγωνιστικών αναγκών μετά τους τραυματισμούς δύο ποδοσφαιριστών το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νάπολι:

«Η SSC Napoli επιφυλάσσεται για κάθε ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων αρχών με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων της.

Μετά την ανταλλαγή αλληλογραφίας που πραγματοποιήθηκε χθες σχετικά με τους γενικούς όρους του συμβολαίου, χωρίς ποτέ να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας και ο τρόπος πληρωμής, στις 13:00 σήμερα ο γερμανικός σύλλογος μάς ενημέρωσε ότι ορισμένες προτεινόμενες ρήτρες δεν ήταν αποδεκτές, επίσης λόγω των αλλαγμένων τεχνικών και αγωνιστικών αναγκών που προέκυψαν από τον τραυματισμό δύο ποδοσφαιριστών το Σαββατοκύριακο, γεγονός που απαιτούσε τροποποίηση της μεταγραφικής στρατηγικής.

Στις 13:22 στάλθηκε απαντητική επιστολή προς τον γερμανικό σύλλογο, με την οποία, επαναλαμβάνοντας ότι επρόκειτο για αλλαγές σε επιμέρους λεπτομέρειες της δομής της συμφωνίας και κατανοώντας τις τεχνικές ανάγκες της γερμανικής ομάδας, η SSC Napoli δήλωνε πρόθυμη να αποδεχθεί την εκδοχή του συμβολαίου όπως είχε προταθεί από τη Σάλκε.

Παρ' όλα αυτά, στις 17:32 ο γερμανικός σύλλογος επιβεβαίωσε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη μεταγραφή, λόγω αλλαγής προτεραιοτήτων στον σχεδιασμό του ρόστερ, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία.

Με την ελπίδα ότι αποσαφηνίστηκαν οριστικά οι πραγματικές ευθύνες για τη μη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, η SSC Napoli επιφυλάσσεται για κάθε ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων αρχών με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων της».