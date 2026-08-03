Πληρωμές Ιουλίου ΔΥΠΑ – Πάνω από 155 εκ. ευρώ σε ανέργους, σπουδαστές και γονείς

Σε 157.746.807,12 ευρώ ανήλθαν οι πληρωμές που πραγματοποίησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιούλιο για επιδόματα, παροχές, προγράμματα κατάρτισης και ειδικές δράσεις απασχόλησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι επτά βασικές κατηγορίες παροχών αντιστοιχούν σε συνολική δαπάνη 155.231.573,94 ευρώ και αφορούν 222.415 ωφελούμενους. Επιπλέον, 2.515.233,18 ευρώ καταβλήθηκαν στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης, καθώς και για σπουδαστικές άδειες.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών κατευθύνθηκε στα τακτικά επιδόματα ανεργίας. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 86.264.275,87 ευρώ σε 148.531 ανέργους.

Για παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας διατέθηκαν 47.545.678,21 ευρώ σε 34.613 δικαιούχους, ενώ οι πληρωμές για προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων ανήλθαν σε 19.036.170 ευρώ και αφορούσαν 32.036 ωφελούμενους.

Το επίδομα εργασίας καταβλήθηκε σε 2.881 δικαιούχους, με συνολική δαπάνη 911.327,99 ευρώ. Παράλληλα, 628.776 ευρώ διατέθηκαν για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων σε 2.814 ωφελούμενους.

Τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων ανήλθαν σε 516.996,03 ευρώ και καταβλήθηκαν σε 698 δικαιούχους, ενώ για τις λοιπές παροχές ασφάλισης διατέθηκαν 328.349,84 ευρώ σε 842 ωφελούμενους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης, το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 1.252.287,18 ευρώ, αφορούσε το πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον τομέα της Υγείας. Για το πρόγραμμα των 1.135 ανέργων στον ίδιο τομέα καταβλήθηκαν 459.464,29 ευρώ, ενώ οι πληρωμές για το πρόγραμμα 500 τραυματιοφορέων στο δημόσιο σύστημα Υγείας ανήλθαν σε 457.909,70 ευρώ.

Ποσό 80.468,53 ευρώ διατέθηκε για το πρόγραμμα απασχόλησης 100 ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το πρόγραμμα 100 ανέργων σε πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής καταβλήθηκαν 54.389,75 ευρώ και για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος 100 ανέργων στην Αττική 33.264,77 ευρώ.

Στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας, στον δημόσιο τομέα, οι πληρωμές ανήλθαν σε 9.781,11 ευρώ.

Για τη σπουδαστική άδεια μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών καταβλήθηκαν 141.344,94 ευρώ, ενώ για τη σπουδαστική άδεια πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ διατέθηκαν 26.322,91 ευρώ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι πληρωμές των ειδικών προγραμμάτων περιλαμβάνουν και ποσά που καταβλήθηκαν μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ και αφορούν εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων.

Πηγή: cnn.gr