Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 11ο Pramnos Basketball Camp Bogrinho Camp

Το 11ο Pramnos Basketball Camp Bogrinho ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς θεσμούς του ελληνικού μπάσκετ

Για πέντε ημέρες, η Ικαρία έγινε το σημείο συνάντησης περισσότερων από 170 αθλητών και αθλητριών, ηλικίας 6 έως 17 ετών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό. Παιδιά που ανήκουν σε περισσότερες από 40 διαφορετικές ομάδες προπονήθηκαν μαζί, αντάλλαξαν εμπειρίες, δημιούργησαν φιλίες και έζησαν μοναδικές στιγμές, αποδεικνύοντας ότι το μπάσκετ ενώνει ανθρώπους, χαρακτήρες και διαφορετικές κουλτούρες.

Το Camp δεν αποτελεί απλώς μια σειρά προπονήσεων. Είναι μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, όπου η αθλητική βελτίωση συνδυάζεται με την καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η συνεργασία, η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η ευγενής άμιλλα. Αυτές είναι οι αρχές που συνοδεύουν το Pramnos Basketball Camp Bogrinho από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του και παραμένουν αναλλοίωτες έντεκα χρόνια μετά.

Το υψηλό επίπεδο του προπονητικού προγράμματος αποτέλεσε και φέτος ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της διοργάνωσης. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην ομάδα προπονητών και επιστημόνων που εξειδικεύονται στην καλαθοσφαίριση και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή του camp. Επικεφαλής ήταν για άλλη μια χρονιά ο Βασίλης Γεραγωτέλλης, ο οποίος είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προπονητικού προγράμματος.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των εκλεκτών καλεσμένων μας Νίκου Περσίδη και Άννας Νίκη Σταμολάμπρου, που μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τα παιδιά, εμπνέοντάς τα να συνεχίσουν να κυνηγούν τα όνειρά τους μέσα από τον αθλητισμό.

Πίσω από την επιτυχία της διοργάνωσης βρίσκεται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που εργάστηκε αθόρυβα, με μεράκι και αμέτρητες ώρες προσωπικής προσφοράς.

Ο Στέργιος Μυτιληνού, έχοντας τον γενικό συντονισμό της διοργάνωσης, μαζί με ολόκληρο το team του Πράμνου, εργάστηκαν για πολλούς μήνες ώστε κάθε λεπτομέρεια να είναι προσεγμένη.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» ανήκει στους γονείς που μας εμπιστεύονται κάθε χρόνο ό,τι πολυτιμότερο έχουν, τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε επίσης τους εθελοντές, τους συνεργάτες, τους χορηγούς, τους φορείς και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας και συνέβαλαν ώστε το 11ο Pramnos Basketball Camp Bogrinho να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία.

Έπειτα από έντεκα χρόνια συνεχούς εξέλιξης, το Pramnos Basketball Camp Bogrinho έχει ξεπεράσει τα όρια μιας καλοκαιρινής διοργάνωσης. Αποτελεί πλέον έναν θεσμό που προβάλλει την Ικαρία σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας ότι ακόμη και σε ένα ακριτικό νησί μπορούν να πραγματοποιούνται δράσεις υψηλού επιπέδου, με επίκεντρο τα παιδιά και την αγάπη για το μπάσκετ.

Το ταξίδι συνεχίζεται…

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 12ο Pramnos Basketball Camp Bogrinho, με την ίδια πίστη, το ίδιο πάθος και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να προσφέρουμε στα παιδιά εμπειρίες που θα τα συνοδεύουν για μια ζωή. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς.