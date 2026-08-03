Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στο Europa - Εκτός κάδρου η Τραμπζονσπόρ

Γνωστό έγινε το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στην κλήρωση των πλέι οφ του Europa League, σε περίπτωση που προκριθεί της Άντερλεχτ

Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό του Europa League, ενώ σήμερα (3/8) στη Νιόν θα μάθουν τον αντίπαλο τους και τελευταίο «εμπόδιο» πριν τη φετινή League Phase ανεξάρτητα αν θα πάρουν την πρόκριση κόντρα στους Βέλγους.

Σήμερα το πρωί η UEFA χώρισε σε υπογκρούπ τα ζευγάρια που αφορούν το Europa League, με τον ΠΑΟΚ να τοποθετείται στο 2ο υπογκρούπ και να αποφεύγει την Τραμπζονσπόρ.

Οι αγώνες των πλέι οφ θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 27 Αυγούστου και στις 14:00 ο Δικέφαλος θα γνωρίζει το πλήρες μονοπάτι του για τη φετινή League Phase του Europa League.

Πιο συγκεκριμένα οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Λίλεστρομ, τον νικητή του ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια Τιφλίδας, τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι ή την ομάδα που θα αποκλειστεί από το Σλόβαν Μπρατισλάβας– Μιάλμπι.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Europa League:



Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια Τιφλίδας

Λίλεστρομ

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι

Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας– Μιάλμπι