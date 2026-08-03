Χόλμγκρεν για τις αποχωρήσεις: «Καμία ομάδα δεν μένει για πάντα μαζί»

Ο Τσετ Χόλμγκρεν μίλησε για τις αποχωρήσεις από τους Θάντερ, τονίζοντας πως δεν γίνεται 17 παίκτες να συνεχίσουν μαζί.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «ESPN»:

«Έτσι λειτουργεί αυτή η δουλειά, έτσι είναι το παιχνίδι. Καμία ομάδα, και οι 17 παίκτες της, δεν μένει για πάντα μαζί. Όμως αυτό δεν κάνει λιγότερο επώδυνο το να βλέπεις συμπαίκτες να φεύγουν. Ταυτόχρονα, χαίρομαι για τον Ντορτ και τον Ουίγκινς και για την ευκαιρία που θα έχουν στην Ατλάντα. Εύχομαι να πετύχουν εκεί κάθε σημαντικό ορόσημο στην καριέρα τους.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας και στις κινήσεις που κάνει. Πιστεύω ότι ξέρουν τι κάνουν και ότι στόχος τους είναι να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Η δική μου δουλειά είναι να βρίσκομαι στο γυμναστήριο όλο το καλοκαίρι και να βελτιώσω το παιχνίδι μου.

Πήραμε το ίδιο μάθημα (το 2026) με εκείνο της χρονιάς που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα: Ίσως ήταν ακόμη μεγαλύτερη υπενθύμιση του πόσο δύσκολο είναι να το πετύχεις και πόσα απαιτούνται για να φτάσεις εκεί. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Μπορείς να κάνεις όλη τη δουλειά που χρειάζεται και πάλι να μην τα καταφέρεις. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει να είσαι εντάξει με το να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Φέτος δεν τα καταφέραμε. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει τη διαδικασία».