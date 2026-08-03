Κληρώνει για πέντε: Το βλέμμα στην Ελβετία για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ

Οι ελληνικές ομάδες μαθαίνουν το μεσημέρι τους αντιπάλους τους στα Play offs των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Ημέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων για τους πέντε εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου στα Κύπελλα Ευρώπης η σημερινή αφού θα μάθουν τους αντιπάλους τους για τα Play off σε Champions League, Europa League και Conference League!

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ θα δώσουν το παρών και το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει... απαρτία.



Πρώτοι στη... σκηνή μπαίνουν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, για την κλήρωση των πλέι οφ του Champions League (13:00). Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο μονοπάτι των πρωταθλητών (Champions Path), ενώ ο Ολυμπιακός στο League Path.

Το γκρουπ των ανίσχυρων απ’ όπου θα βγει ο αντίπαλος της ΑΕΚ:

Νικητής ζευγαριού Τσέλιε-Αραράτ

Νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι-Λέφσκι Σόφιας

ΛΑΣΚ Λίντσερ

Βίκινγκ

Νικητής ζευγαριού Άαρχους-Σαμπάχ



Το γκρουπ των ισχυρών:

Νικητής ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Μπερ Σέβα

Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Ζάλγκιρις

Σέλτικ

Νικητής ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μιάλμπι

ΑΕΚ



Ο Ολυμπιακός που έχει μπροστά του τους αγώνες με τη Ναϊμέγκεν, ενόψει των Playoffs του Champions League:



LEAGUE PATH

Iσχυροί

ΛΙΟΝ-Σπάρτα Πράγας

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ

Ανίσχυροι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ/Στουρμ ή Χαρτς

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα μπουν στις κληρώσεις για τα Play off του Europa League στις 14.00. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να περάσει πρώτα το εμπόδιο της Άντερλεχτ.



Ισχυροί στα playoffs του Europa League

Νικητής ζευγαριού ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ

Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Νικητής ζευγαριού Ρέιντζερς – Γιαγκέλονια

Νικητής ζευγαριού Φερεντσβάρος – Γκόρνικ

Πλζεν

Νικητής ζευγαριού Μίντιλαντ – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Χάιντουκ

Νικητής ζευγαριού Καραμπάγκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Πάφος

Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ

Νικητής ζευγαριού Ομόνοια – Λίνκολν

Νικητής ζευγαριού Σάμροκ – Εγκνάτια

Νικητής ζευγαριού Κουόπιο – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα



Aνισχυροί στα playoffs του Europa League

ΟΦΗ

Ηττημένος ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Μπερ Σεβά

Σεν Τρουίντεν

Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ – Τουν

Τράμπζονσπορ

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια

Λίλεστρομ

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι – Καϊράτ

Ηττημένος ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ/Αρμενίας

Ηττημένος ζευγαριού Σαμπάχ – Άαρχους

Ηττημένος ζευγαριού Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν – Μιάλμπι



Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας, μπαίνει στην κληρωτίδα στις 15.00 ενόψει Play off Conference League:



Ισχυροί

Αταλάντα (Ιταλία)

Μπράγκα (Πορτογαλία) / Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)

Άγιαξ (Ολλανδία) / Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Μονακό (Γαλλία)

Κοπεγχάγη (Δανία) / Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)

Μίντιλαντ (Δανία) / Μποέμιανς (Ιρλανδία)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) / Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Γάνδη (Βέλγιο) / Γκέτεμποργκ (Σουηδία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο) / ΠΑΟΚ (Ελλάδα)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) / Πάιντε (Εσθονία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) / ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία)

Πάφος (Κύπρος) / Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Μπράιτον (Αγγλία)

Ρακόβ (Πολωνία) / Χάμαρμπι (Σουηδία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) / Ρέιντζερς (Σκωτία)

Παρτιζάν (Σερβία) / Τομπόλ (Καζακστάν)

Λουγκάνο (Ελβετία) / ΝΣΙ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε)

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) / Σεν Γκάλεν (Ελβετία)



Ανίσχυροι

Χετάφε (Ισπανία)

Ριέκα (Κροατία) / Ίλβες (Φινλανδία)

Κλουζ (Ρουμανία) / Τρόμσο (Νορβηγία)

Ελσίνκι (Φινλανδία) / Μάδεργουελ (Σκωτία)

Τβέντε (Ολλανδία) / DAC 1904 (Σλοβακία)

Ρίγα FC (Λετονία) / ΕΤΟ Γκιόρ (Ουγγαρία)

Μπραν (Νορβηγία) / Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)

Ζάλγκιρις Βίλνιους (Λιθουανία) / Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)

Χαρτς (Σκωτία) / Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) / Χιμπέρνιαν (Σκωτία)

Νόα (Αρμενία) / Σιόν (Ελβετία)

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) / Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) / Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) / Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

ΓΚΣ Κατοβίτσε (Πολωνία) / Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν) / Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)

Νόρντζελαντ (Δανία) / Βαλούρ (Ισλανδία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Άουντα (Λετονία) / Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)