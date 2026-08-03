Στη Λιόν με 4,3 εκατ. ευρώ ο Αυστριακός Φέλιξ Μπάχερ

Η Λιόν ανακοίνωσε την Κυριακή (2/8) την απόκτηση του Αυστριακού αμυντικού Φέλιξ Μπάχερ από την πορτογαλική Εστορίλ, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Η γαλλική ομάδα κατέβαλε 4,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο μπορεί να προστεθούν ακόμη 800.000 ευρώ ως μπόνους. Στη συμφωνία προβλέπεται επίσης ποσοστό 12,5% επί ενδεχόμενης μελλοντικής υπεραξίας από μεταπώληση του παίκτη.

Ο 25χρονος αμυντικός (1,90 μ.) ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Βάκερ Ίνσμπρουκ, όπου αναδείχθηκε, πριν μετακινηθεί το 2020 στη Φράιμπουργκ της Γερμανίας και έναν χρόνο αργότερα στην Τιρόλ.

Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αυστρίας (U20), ο Μπάχερ αποκτήθηκε από την Εστορίλ το 2024 και εξελίχθηκε σε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας 58 συμμετοχές και 4 γκολ, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Στην ανακοίνωσή της, η Λιόν εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόκτηση του Μπάχερ, επισημαίνοντας πως συνεχίζει τη στρατηγική της να επενδύει σε «πολλά υποσχόμενους παίκτες, κυρίως από το πορτογαλικό πρωτάθλημα», όπως οι Αφόνσο Μορέιρα (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) και Ρούμπεν Κλάιφερτ (Κάσα Πία).