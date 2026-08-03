H Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάρκο

Η Τσέλσι ανακοίνωσε την Κυριακή την απόκτηση του διεθνούς Αργεντινού Βαλεντίν Μπάρκο από τη Στρασμπούρ, με τον 22χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας επτά ετών.

Ο Μπάρκο ήταν μέλος της εθνικής Αργεντινής που ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον περασμένο μήνα. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στη Στρασμπούρ, η οποία ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από την Μπράιτον, όπου αρχικά είχε μετακινηθεί με τη μορφή δανεισμού.

«Η Τσέλσι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Αργεντινού Βαλεντίν Μπάρκο από τη Στρασμπούρ», ανέφερε ο αγγλικός σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωσή του. «Ο πολυθεσίτης μέσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2033 και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο, μέσα στις επόμενες ημέρες», συμπληρώνεται στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ο Μπάρκο πέτυχε 3 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ σε 58 συμμετοχές με τη φανέλα της Στρασμπούρ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Αργεντινός διεθνής, που μετρά 5 συμμετοχές και δύο γκολ με την «αλμπισελέστε», ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπόκα Τζούνιορς πριν μετακομίσει στην Μπράιτον το 2024.