Η Παρί προσφέρει 33 εκατ. ευρώ στην Πάρμα για τον Σουζούκι!

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την κίνησή της για την απόκτηση του Ιάπωνα τερματοφύλακα, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στην Πάρμα.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παριζιάνοι προσφέρουν 33 εκατ. ευρώ στην ιταλική ομάδα για τον 23χρονο τερματοφύλακα, περιμένοντας πλέον την απάντηση της Πάρμα.

Ο Σουζούκι έχει συμφωνήσει με την Παρί για τους όρους του συμβολαίου του, τηρώντας με την σειρά του στάση αναμονής για την απάντηση που θα δώσουν οι Ιταλοί.

Για τον Ιάπωνα πορτιέρε έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον και η Γιουβέντους, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν με την κατάθεση της επίσημης πρότασης, έχει πάρει το προβάδισμα για την απόκτησή του.