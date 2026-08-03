Η Παρί προσφέρει 33 εκατ. ευρώ στην Πάρμα για τον Σουζούκι!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παριζιάνοι προσφέρουν 33 εκατ. ευρώ στην ιταλική ομάδα για τον 23χρονο τερματοφύλακα, περιμένοντας πλέον την απάντηση της Πάρμα.
Ο Σουζούκι έχει συμφωνήσει με την Παρί για τους όρους του συμβολαίου του, τηρώντας με την σειρά του στάση αναμονής για την απάντηση που θα δώσουν οι Ιταλοί.
Για τον Ιάπωνα πορτιέρε έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον και η Γιουβέντους, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν με την κατάθεση της επίσημης πρότασης, έχει πάρει το προβάδισμα για την απόκτησή του.
🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Paris Saint-Germain send €33m package bid to Parma for Japanese GK Zion Suzuki.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026
PSG now ahead of Juventus as official bid has been sent and Parma are ready to proceed.
PSG also presented their project to Suzuki, based on Chevalier’s future.
Deal on. 🇯🇵 pic.twitter.com/zhwH7dBlGl