Πανσερραϊκός: Φιλικό ξεμούδιασμα με Απόλλωνα Παραλιμνίου

Οι «κόκκινοι» νίκησαν στο πρώτο τους τεστ με 2-0.

Τα "λιοντάρια" επικράτησαν του Απόλλωνα Παραλιμνίου με 2-0, σε παιχνίδι που είχε διάρκεια δύο ημίωρα, ενόψει του αγώνα με τον Πανθρακικό, στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη βρήκε δίχτυα αρχικά με τον Πασά και εν συνεχεία με τον Αλιατίδη

Το πρώτο επίσημο φιλικό για τον Πανσερραϊκό θα δοθεί το Σάββατο 08/08 κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Σακαλίδης, Τάχατος, Αρμουγκόμ, Ηλιάδης, Παντελάκης, Οικονόμου, Ρουμιάντσεβ, Τείχειρα, Μασκανάκης, Βερνάρδος, Πασάς. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Τιναλίνι, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Βαρσάμης, Βασιλάκος, Σαλβάνος, Μορέιρα, Τσέλιος, Πολιτάκης, Μαρίνος, Κωτσόπουλος.