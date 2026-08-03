Οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Τον δρόμο για την επιστροφή στην Τρίπολη πήρε ο Αστέρας Aktor που μετά από 15 μέρες στο Bergen op Zoom επιστρέφει στη βάση του, καθώς ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο προετοιμασίας για τξη νέα χρονιά.

Ο Αστέρας AKTOR έδωσε τέσσερα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, ξεκίνησε με νίκη 1-0 απέναντι στη VVCS Team, γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Μπέρσχοτ, αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ και ολοκλήρωσε τη σειρά των φιλικών με το 0-0 απέναντι στην Άντο Ντεν Χάαγκ.

Όλα τα μέλη της αποστολής, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, εργαζόμενοι και διοικητικά στελέχη του κλαμπ έβγαλαν μια ομαδική φωτογραφία για να αποχαιρετήσουν την Ολλανδία,με τους Κιτρινομπλέ να στέλνουν μήνυμα ενότητας.

«Μία ομάδα! Μία παρέα! Ραντεβού στην Τρίπολη!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση των Αρκάδων.