Φωτιά στα Βίλια: Εθελοντής πυροσβέστης έσωζε σπίτια την ώρα που καιγόταν το δικό του (vid)

Την ώρα που οι κάτοικοι στα Βίλια δεν έχουν προλάβει ακόμα να «μετρήσουν» τις πληγές τους από τις καταστροφές που άφησαν στο πέρασμά τους οι πυρκαγιές, μια συγκλονιστική ιστορία είδε το φως της δημοσιότητας.

Ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, δήλωσε πως την ώρα που εκείνος έδινε μάχη με το πύρινο μέτωπο προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα, και να σωθούν τα σπίτια των συμπολιτών του, το δικό του σπίτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο Γρηγόρης Σχοΐζας βρισκόταν επί τρία συνεχόμενα 24ωρα στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και συμβάλλοντας, μαζί με την ομάδα του, στη διάσωση δεκάδων κατοικιών από την καταστροφή.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Alpha, ο ίδιος πληροφορήθηκε ότι η φωτιά είχε φτάσει στο δικό του σπίτι, την ώρα που έδινε μάχη για να προστατεύσει τις περιουσίες άλλων ανθρώπων. Το σπίτι του τελικά παραδόθηκε στις φλόγες.

«Δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι»

Μιλώντας στον Alpha, ο εθελοντής δασοπυροσβέστης περιέγραψε με συγκίνηση όσα συνέβησαν:

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας αλλά χθες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια».

Πηγή: ethnos.gr