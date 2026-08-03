Κόλαση φωτιάς στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται η μάχη με τα ενεργά μέτωπα -Εκκενώνονται Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα

Σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική έδωσαν τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, για να περιορίσουν την εξάπλωση της μεγάλης φωτιάς και να ανακόψουν την πορεία της.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της σε δύο βασικά σημεία.

Επιχειρήσεις σε Κρύο Πηγάδι και Κανδήλι -Η φωτιά πλησιάζει την Αγία Σκέπη

Το ένα μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες δίνουν διαρκή μάχη στο Κρύο Πηγάδι. Η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, καθώς έχουν καεί σπίτια, ενώ δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, κοντά στα Βίλια.

Το δεύτερο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι. Εκεί έχει επικεντρωθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι εναέριες επιχειρήσεις, με ελικόπτερα της Πυροσβεστικής να συνδράμουν στη μεγάλη προσπάθεια κατάσβεσης.

Πολλαπλά τα μέτωπα της φωτιάς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία έχει δημιουργήσει πολλαπλά μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, Βίλια, Μέγαρα και τις γύρω περιοχές, ενώ απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας, για να συνδράμουν στη κατάσβεση.

Πηγή: iefimerida.gr