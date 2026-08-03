Σύγκρουση ελικοπτέρων στη Ψάθα: Μιλά το «μαύρο κουτί» – Οι τελευταίες συνομιλίες και η ανεξήγητη πορεία

Το καταγραφικό του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η τραγωδία με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, το καταγραφικό μπορεί να αποτελέσει το «μαύρο κουτί» της υπόθεσης, καθώς έχει καταγράψει τις επικοινωνίες που έγιναν μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης.

Πρόκειται για επικοινωνίες που έλαβαν χώρα μέσω υπηρεσιακών ασυρμάτων, οι οποίες αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που έχουν ανακύψει.

Κατά τη διάρκεια των εναέριων κατασβέσεων υπάρχουν πάντα συντονιστές. Στελέχη δηλαδή της Πυροσβεστικής με ειδική εκπαίδευση που επιβαίνουν συνήθως σε συντονιστικό ελικόπτερο και διαβιβάζουν τις εντολές προς τους χειριστές των εναέριων μέσων (Καναντέρ και ελικοπτέρων). Η εξέταση του καταγραφικού θα δείξει ποιες ήταν οι εντολές που είχαν πάρει τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Οι συντονιστές της επιχείρησης κατάσβεσης θα είναι από τους πρώτους που θα δώσουν κατάθεση, ενώ θα αναλυθούν όλα τα στίγματα για τις θέσεις των στελεχών και των μέσων που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

Την έρευνα αναλαμβάνει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που έγινε γνωστός ως υπηρεσία όταν ανέλαβε την έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών αλλά και αεροπορικών δυστυχημάτων. Θα συντάξει πόρισμα που θα αναλύει το πως έγινε η τραγωδία.

Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί τα δύο ελικόπτερα ήρθαν τόσο κοντά. Το πρώτο ελικόπτερο φαίνεται από το σχετικό βίντεο να πηγαίνει κανονικά στην πορεία του για να κάνει ρίψη νερού. Το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του δεύτερου ελικοπτέρου (που ακολουθεί το πρώτο), το οποίο πηγαίνει και συγκρούεται με το πρώτο.

Το γεγονός ότι το δεύτερο ελικόπτερο εντοπίστηκε σε καλύτερη κατάσταση (σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο κατάρριψης του πρώτου) αφήνει περιθώρια για τους ερευνητές για να πάρουν απαντήσεις από την εξέτασή του. Πιο συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο θα μπουν τα όργανά του, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα, ενώ θα ληφθούν καταθέσεις από τα δύο μέλη του πληρώματος που κατάφεραν να σωθούν.

Πηγή: ieidiseis.gr