Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Κάνσας για Αντρέ Λουίς

Βαλίτσες για το MLS ετοιμάζει ο Αντρέ Λουίς, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Κάνσας.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έμεινε τελικά μόλις για έξι μήνες στο Λιμάνι και αναχωρεί οριστικά με προορισμό τις ΗΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κάνσας κράτησαν για αρκετές ημέρες, αλλά επήλθε τελικά οριστική συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο, για ένα φιξ ποσό λίγο πάνω από τα 16 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων, ενώ οι Πειραιώτες κράτησαν και ποσοστό μεταπώλησης.

Ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα για την άλλη όχθη του Ατλαντικού, ώστε να υπογράψει το πενταετές συμβόλαιό του με τον σύλλογο του MLS.