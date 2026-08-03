Η απόλυτη γκάφα από την Σπαρτάκ του Λιβάι Γκαρσία: Αδιανόητο πέναλτι από αμυντικό που έπιασε την μπάλα! (vid)

Ο Κρίστοφερ Γου έπιασε τη μπάλα με το χέρι χωρίς λόγο μέσα στην περιοχή και... εγένετο χαμός.

Το πιο… ανόητο και περίεργο γκολ δέχθηκε η Σπαρτάκ Μόσχας του Λιβάι Γκαρσία μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα της με την Αχμάτ.

Ο Αλεξάντρ Μαξιμένκο κύλησε την μπάλα στον Κρίστοφερ Γου και αυτός άγγιξε την μπάλα με το χέρι του στη γραμμή της μικρής περιοχής.

Ο διαιτητής Αντόν Φρόλοφ καταλόγισε άμεσα πέναλτι για χέρι εντός της περιοχής, παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών της Σπάρτακ, το var δεν είχε αντίθετη άποψη καθώς δεν επενέβη και το πέναλτι εκτελέστηκε κανονικά.

Το βασικό επιχείρημα των παικτών της Σπαρτάκ ήταν ότι η μεταβίβαση του Μαξιμένκο δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως εκτέλεση ελεύθερου λακτίσματος (goal kick), καθώς αυτό θα σήμαινε χτύπημα της μπάλας ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε κίνηση.

Για την ιστορία ο Κατσιντούρα ευστόχησε στο πέναλτι, ο «δράστης» της συγκεκριμένης φάσης, ο Κρίστοφερ Γου ισοφάρισε στο 39’ και ο Μπάρκο στις καθυστερήσεις του αγώνα έδωσε τη νίκη στην Σπαρτάκ με ανατροπή.