Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στο Conference League χωρίς τη Χετάφε

Γνωστό έγινε το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στην κλήρωση των πλέι οφ του Conference League, σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.

Λίγη ώρα μετά την κλήρωση του Europa League θα διεξαχθεί και η αντίστοιχη για το Conference, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει σαν ζευγάρι με την Άντερλεχτ στην κλήρωση, όντας στους ισχυρούς.

Σε περίπτωση λοιπόν που οι ασπρόμαυροι αποκλειστούν από την Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσουν έναν νικητή από τα ζευγάρια RFS - Γιάμπλονετς, Μπραν - Απόλλων Λεμεσού, Ζάλγκιρις Βίλνιους - Χάιντουκ Σπλιτ, Νόα - Σιόν και Βαντούζ - Ίντερ Τούρκου.

Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 27 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 15:00 σήμερα στη Νιόν της Ελβετίας.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Conference League:



RFS - Γιάμπλονετς

Μπραν - Απόλλων Λεμεσού

Ζάλγκιρις Βίλνιους - Χάιντουκ Σπλιτ

Νόα - Σιόν

Βαντούζ - Ίντερ Τούρκου