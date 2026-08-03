Video-έπος: Η Ντόρτμουντ προαναγγέλει την μεταγραφή του Καρέτσα σε... γυράδικο!

H Bεστφαλία κινείται σε ρυθμούς... Καρέτσα!

Η αντίστροφη μέτρηση για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει μπει στην τελική της ευθεία, με τους Βεστφαλούς να προγραμματίζουν την παρουσίασή του για σήμερα (3/8).

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του από τη Γκενκ, σε μία συμφωνία που ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Βέλγοι διατήρησαν και ποσοστό μεταπώλησης 10%. Ο Καρέτσας υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031, ανοίγοντας ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, η Ντόρτμουντ επέλεξε να προϊδεάσει το κοινό της με ένα χιουμοριστικό βίντεο, το οποίο είχε έντονο ελληνικό χρώμα. Το σκηνικό εκτυλίσσεται σε ένα γυράδικο, όπου ένας από τους πρωταγωνιστές σχολιάζει με χιούμορ πως «αρκεί να μπεις μία φορά για να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και όλοι θεωρούν ότι ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις έναν Έλληνα διεθνή».

Με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο, οι άνθρωποι των social media της γερμανικής ομάδας ουσιαστικά επιβεβαίωσαν ότι η ανακοίνωση του νεαρού άσου είναι θέμα ωρών. Παράλληλα, στη σχετική ανάρτηση γνωστοποιήθηκε πως η επίσημη παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας του Καρέτσα σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Bundesliga.