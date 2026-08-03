Πύρινος ανεμοστρόβιλος στο Κανδήλι Μεγάρων – Βίντεο από το επικίνδυνο φαινόμενο

Σε κάτω από ακραία επικίνδυνες συνθήκες συνεχίζουν και σήμερα (03.08.2026) να μάχονται επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αττική και Βοιωτία.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που καταγράφεται στα μέτωπα της φωτιάς είναι η δημιουργία πύρινων ανεμοστρόβιλων, σε απόσταση αναπνοής από εθελοντές και πυροσβέστες.

Σε βίντεο του Ertnews φαίνεται η στιγμή που πύρινος ανεμοστρόβιλος σχηματίζεται στο Κανδήλι Μεγάρων, στο ένα από τα μέτωπα της φωτιάς που μαίνεται σε Αττική και Βοιωτία.

Τεράστια στήλη καπνού, φωτιάς και στάχτης υψώνεται στον ουρανό, ενώ τα εναέρια μέσα επιχειρούν να σβήσουν το μέτωπο.

Παρόμοιο φαινόμενο καταγράφηκε και στην Δομβραίνα Βοιωτίας τις προηγούμενες ημέρες, μετά το πέρασμα της καταστροφικής φωτιάς.

🔥 #Πύρινος #ανεμοστρόβιλος σε συνδυασμό με τη στάχτη της επιφάνειας μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς στην Δομβραίνα Βοιωτίας. pic.twitter.com/DBoPy8y0jo — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 2, 2026

Πρόκειται για ένα άκρως επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο που δημιουργείται κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών από φλόγες, στάχτη και θερμές αέριες μάζες.

Σχηματίζεται όταν η έντονη θερμότητα που καταγράφεται από φωτιά συνδυάζεται με ισχυρούς, στροβιλίζοντες ανέμους.