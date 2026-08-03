Άρης: Θα επέστρεφε... «χαλαρά» στα κιτρινόμαυρα ο Μανού Γκαρθία (pic)

Η υπόθεση της επιστροφής του Μανού Γκαρθία στον Άρη φαίνεται πως θα έχει αίσιο τέλος, μετά και την νέα ανάρτηση του ποδοσφαιριστή και το σχόλιο... όλο νόημα από τον Θόδωρο Καρυπίδη

Μέσω του SDNA.gr είχατε ενημερωθεί εδώ και αρκετές μέρες για το αμφίδρομο ενδιαφέρον μεταξύ Άρη και Μανού Γκαρθία.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Σπόρτινγκ Κάνσας φαίνεται πως δεν έχει πάρει όσα θα ήθελε από το MLS και βλέπει την επιστροφή στον Άρη ως μια μεγάλη ευκαιρία για την επάνοδο του στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Μετά και την απόκτηση του Αντρέ Λουίς, η πολυκοσμία στους μεσοεπιθετικούς της Σπόρτινγκ δείχνει πως ο χώρος και ο χρόνος του Ισπανού θα είναι ακόμη πιο περιορισμένος, παρά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όπως είχατε διαβάσει και πριν λίγες μέρες, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων, με τον Άρη να παρακολουθεί στενά την περίπτωση.

Αποκορύφωμα των στοιχείων για την επιστροφή του παίκτη η ανάρτηση του στα social media, με λεζάντα "Χαλαρά..." και το σχόλιο του Θόδωρου Καρυπίδη, που ανάβει... φωτιές για θετικές εξελίξεις.

To σχόλιο Καρυπίδη: