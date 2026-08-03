Άρης: Θέλει να «δέσει» από νωρίς τον Γκαρέ

Οι κιτρινόμαυροι θα καθίσουν νωρίτερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Βάσκο, για την περίπτωση του Μπενχαμίν Γκαρέ

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής με Ιταλικό διαβατήριο μπορεί να αγωνίστηκε μόλις σε 12 παιχνίδια με τα κιτρινόμαυρα, όμως έχει δείξει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ώστε να βάλει ήδη σε σκέψεις τους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Άρης θα έχει στις τάξεις του τον παίκτη τουλάχιστον ως τον Δεκέμβρη, όταν και ολοκληρώνεται το διάστημα του δανεισμού του, όμως υπάρχει και η οψιόν αγοράς του, την οποία οι Θεσσαλονικείς θέλουν να ενεργοποιήσουν όσο νωρίτερα γίνεται.

Θυμίζουμε πως ο παίκτης ανήκει στην Βάσκο ως τον Δεκέμβρη του 2027, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν όρεξη να επενδύσουν στην περίπτωση του και να κάθονται άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να τον κλείσουν από πολύ νωρίτερα.