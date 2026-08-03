Απίστευτη απόφαση από την Κόμο για τα διαρκείας – Θα παίρνει... παρουσίες (pic)

Σε μια πρωτοφανή απόφαση προχώρησε η Κόμο, με τον ιταλικό σύλλογο να κόβει τα διαρκείας όσον απουσιάσουν αδικαιολόγητα σε τρία σερί παιχνίδια.

Έτοιμη για μία ιστορική σεζόν είναι η Κόμο, η οποία ετοιμάζεται να παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Champions League.

Λόγω της παρουσίας της ομάδας του Τάσου Δουβίκα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, οι φίλαθλοι θα θέλουν σαν… τρελοί ένα «μαγικό» διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν.

Ωστόσο η διοίκηση του συλλόγου αναμένεται να είναι αυστηρή όσον αφορά το… απουσιολόγιο των διαρκείας, προχωρώντας σε μία πρωτοφανή απόφαση.

Συγκεκριμένα, η Κόμο θα κόβει τα διαρκείας όσον απουσιάσουν χωρίς δικαιολογία σε τρία συνεχόμενα ματς, δηλώνοντας ότι:

«Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που θα χάσουν περισσότερους από τρεις εντός έδρας αγώνες χωρίς να έχουν ενημερώσει προηγουμένως τον σύλλογο και χωρίς βάσιμο λόγο, ενδέχεται να χάσουν το εισιτήριο διαρκείας τους και το δικαίωμά τους να το ανανεώσουν».

Οι διοικούντες την Κόμο θέλουν να γεμίζουν και οι 13.602 θέσεις του «Giuseppe Sinigaglia» ιδιαίτερα στα παιχνίδια του Champions League.

🚨🚨| NEW: Como will 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐊𝐄 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏 of any season-ticket holder who misses three home games without valid reason. 🪪❌



The club wants to guarantee a full stadium every home game following their Champions League qualification.



[@RMCsport] pic.twitter.com/74cFw5Viga — CentreGoals. (@centregoals) August 2, 2026



