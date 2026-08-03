Τα ερωτήματα για την τραγωδία με τα ελικόπτερα στην Ψάθα και ο ρόλος του συντονιστή

Στο επίκεντρο της αστυνομικής - πλέον - έρευνας βρίσκονται όλες οι ασύρματες επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των συντονιστών στο ελικόπτερο και εκείνων που βρίσκονταν στο κέντρο επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν κάθε κρίσιμο στοιχείο, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και πώς τα δύο εναέρια μέσα συγκρούστηκαν, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο τραυματίες.

Παράλληλα, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους, οι δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο αναμένεται να καταθέσουν στις Αρχές. Οι μαρτυρίες τους σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των συνομιλιών μέσω ασυρμάτου, θα αξιοποιηθούν, ώστε να σχηματιστεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων.

Ο ρόλος του συντονιστή

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης λειτουργεί ένας εναέριος συντονισμός, με έναν υπεύθυνο μέσα σε ελικόπτερο να συνεργάζεται διαρκώς με το κέντρο επιχειρήσεων.

Ο συγκεκριμένος συντονιστής έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς παρακολουθεί και κατευθύνει όλα τα εναέρια μέσα που επιχειρούν ταυτόχρονα ή διαδοχικά κάτω από δύσκολες συνθήκες, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την προστασία ανθρώπων και περιουσιών. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και στην επιχείρηση που εξελισσόταν στην Ψάθα.

Τα ερωτήματα

Η έρευνα καλείται να απαντήσει σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα. Μεταξύ αυτών είναι αν τα δύο ελικόπτερα είχαν ενταχθεί στον προβλεπόμενο σχηματισμό, δεδομένου ότι επρόκειτο για ίδιου τύπου αεροσκάφη με κοινά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Εξετάζεται, επίσης, αν είχαν λάβει σαφείς οδηγίες σχετικά με το ύψος πτήσης, την απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους, καθώς και τα σημεία υδροληψίας και ρίψης νερού. Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο οι συγκεκριμένες οδηγίες τηρήθηκαν όπως προβλεπόταν.

Πρόκειται για ορισμένα μόνο από τα βασικά ερωτήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής. Οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί η συλλογή και αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία θα τεθούν υπόψη της ειδικής ομάδας αξιωματικών που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος.

Παράλληλα, θεωρείται βέβαιο ότι θα οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας με αντικείμενο τη διερεύνηση αεροπορικών δυστυχημάτων, ο οποίος θα συμβάλει στην τεχνική ανάλυση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Πηγή: ethnos.gr