Ανοιχτός για επιστροφή στον πάγκο της Ολλανδίας ο Λουίς Φαν Χάαλ (pic)

Ο Λουίς Φαν Χάαλ εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας, δηλώνοντας πως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε αποτελούν παρελθόν.

Το ενδεχόμενο για μια νέα θητεία στον πάγκο της Ολλανδίας άφησε ο Λουίς Φαν Χάαλ και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, τα προβλήματα υγείας του έχουν ξεπεραστεί, με τον ίδιο να νιώθει καλύτερα από ποτέ.

Παράλληλα, γνωρίζει πολύ καλά για το σημερινό ρόστερ των «Οράνιε» και νιώθει έτοιμος για μία τέταρτη θητεία ως ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας του.

Ο Φαν Χάαλ αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους προπονητές, με τον 74χρονο να έχει αναλάβει τον πάγκο της Ολλανδίας άλλες τρεις φορές, τις σεζόν: (00/01-01/02) – (12/13-14/15) – (21/22-22/23).

Τελευταία του διοργάνωση με τους «Οράνιε» ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, εκεί που έφτασε μέχρι προημιτελικά, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Αργεντινή στην διαδικασία των πέναλτι με 4-3 (2-2).