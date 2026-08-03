Κάνγκουα: «Ήρθα για το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, έκανε τα πάντα να με κρατήσει η Χάποελ»

Ο Κινγκς Κάνγκουα μίλησε στο Ισραήλ για την απόφασή του να αφήσει τη Χάποελ Μπερ Σεβά για τον Παναθηναϊκό.

Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια τόνισε σε συνέντευξή του στο "one.co.il" πως ήρθε στους Πράσινους για να τους βοηθήσει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, ενώ παραδέχτηκε πως είχε πολλές προτάσεις στα χέρια του πριν συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό.

«Οι στόχοι είναι να βοηθήσω την ομάδα να διεκδικεί τίτλους και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος, μια ομάδα που έχει κερδίσει τίτλους και ο στόχος μου είναι να τους βοηθήσω να επιστρέψουν εκεί», ανέφερε αρχικά.

Αναφορικά με το αν είχε άλλες προσφορές πριν τον Παναθηναϊκό, είπε: «Ναι, φυσικά. Υπήρχαν πολλές προσφορές πριν από τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν απλώς θέμα επιλογής. Υπήρχαν προσφορές από τη Νέα Υόρκη, από τη Ρωσία και από πολλούς συλλόγους στη Βουλγαρία, αλλά επέλεξα τον Παναθηναϊκό».

Ακολούθως ανέφερε πως η Χάποελ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσει, αλλά ο ίδιος είχε πάρει την απόφασή του: «Προσπάθησαν, έκαναν τα πάντα, αλλά στο τέλος ήταν δική μου απόφαση και της οικογένειάς μου να κάνουμε το βήμα. Θέλαμε να προχωρήσουμε και πιστεύαμε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή».

Όσο για το αν θεωρεί πως μέσω του Παναθηναϊκού μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης; «Ναι, το πιστεύω. Αν παίξω καλά εκεί, φυσικά, γιατί όχι;».