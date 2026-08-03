Άρης: Στη λίστα και ο Μαζουακού

Η περίπτωση του Αρτούρ Μαζουακού απασχολεί τους κιτρινόμαυρους για το αριστερό άκρο της άμυνας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αριστερός μπακ είναι αρκετά ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με τον Άρη όμως να μην "παίζει" μόνος, καθώς για την απόκτησή του έχει εκφράσει ενδιαφέρον και η Κόνιασπορ.

Ξένα δημοσιεύματα μάλιστα αναφέρονται ήδη στην περίπτωση μετακίνησης του παίκτη στη Θεσσαλονίκη:

«Μετά την ακύρωση της μεταγραφής του Κροάτη αμυντικού, Ρόκο Τζούρισιτς και παρότι υπήρχε συμφωνία, το ελληνικό κλαμπ πλέον ρίχνει ματιές στον Άρθουρ Μαζουακού. Καθώς το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου για τον Κονγκολέζο διεθνή είναι δεδομένο, καμία επίσημη πρόταση δεν έχει κατατεθεί στον παίκτη από τον σύλλογο», όπως τονίζει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της «Leopards Info».

Φυσικά η περίπτωση Μαζουακού είναι από τις αγαπημένες για την πλευρά Καρυπίδη, καθώς ο ισχυρός διοικητικός ηγέτης των κιτρινόμαυρων προτιμά παίκτες με θητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνώστες της πραγματικότητας. Ο Μαζουακού θυμίζουμε πως έχει περάσει από την χώρα μας, όντας παίκτης του Ολυμπιακού από το 2014 έως το 2016.

Μένει να δούμε αν η Σάντερλαντ έχει την διάθεση να τον αφήσει να μετακομίσει στην συμπρωτεύουσα, με τον Κονγκολέζο να έχει συμβόλαιο με τις "Μαύρες γάτες" ως το καλοκαίρι του 2027.