«Δεν θα φύγει από την Βιλερμπάν ο Μιλς»

Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βιλερμπάν, ο Πάτι Μιλς δεν θα αποχωρήσει από την ομάδα σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Παρά τις αποχωρήσεις και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην Βιλερμπάν, όλα δείχνουν ότι ο Πάτι Μιλς θα φορέσει τη φανέλα της γαλλικής ομάδας τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με το «BeBasket», ο 37χρονος Αυστραλός γκαρντ παραμένει πιστός στη συμφωνία του με την ομάδα και αναμένεται να αγωνιστεί στην Euroleague.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μιλς επέστρεψε στην ενεργό δράση με την Τενερίφη, αφού είχε αναλάβει καθήκοντα γενικού διευθυντή σε κολεγιακή ομάδα μπάσκετ. Στην Ισπανία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 18,6 πόντους, 1,6 ασίστ και 14,5 μονάδες αξιολόγησης σε 11 συμμετοχές στην κανονική περίοδο της ACB.

Μάλιστα, θυμίζουμε πως το 2014 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα μαζί με τον Τόνι Πάρκερ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.