Equipe: Φαβορί ο Κβαρατσχέλια για τη Χρυσή Μπάλα!

Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια μπαίνει στη νέα σεζόν με στόχο να βρεθεί στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και να διεκδικήσει τη Χρυσή Μπάλα του 2026. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής L’Equipe, ο Γεωργιανός εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν συγκαταλέγεται ήδη στα μεγάλα φαβορί για την κορυφαία ατομική διάκριση.

Παρά το γεγονός ότι η Γεωργία έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο 25χρονος άσος δεν επαναπαύτηκε. Αντίθετα, ακολούθησε εντατικό πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων, με στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος από τα πρώτα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Κβαρατσχέλια θέλει να εκμεταλλευτεί το χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για τη Χρυσή Μπάλα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η απουσία του από τις υποχρεώσεις του Μουντιάλ τού δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει νωρίτερα και με περισσότερη φρεσκάδα σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές του.

Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς βρίσκονται μέσα στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς πολλοί διεθνείς ποδοσφαιριστές της ομάδας θα ενσωματωθούν αργότερα μετά τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες. Ο Γεωργιανός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το πλεονέκτημα και να εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή των πρωταθλητών Γαλλίας από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια.

Η σεζόν 2025/26 αποτέλεσε την πιο παραγωγική της καριέρας του. Ο Κβαρατσχέλια κατέγραψε 19 γκολ και 11 ασίστ σε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της επιτυχημένης πορείας της Παρί.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του στο Champions League, όπου μέτρησε 10 γκολ και επτά ασίστ σε 16 εμφανίσεις, οδηγώντας την ομάδα του σε σπουδαίες επιτυχίες. Οι εμφανίσεις του επιβραβεύτηκαν με τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025/26, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές του να βρεθεί στην κορυφή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής.