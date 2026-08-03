Με Τάντιτς και έναν... πρώην ερυθρόλευκο η ευρωπαϊκή λίστα της Ναϊμέγκεν για Ολυμπιακό

Την ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό του Champions League γνωστοποίησε η Ναϊμέγκεν.

Η ολλανδική ομάδα είχε αφήσει δύο κενά (στην A list) στην αρχική λίστα των 22 παικτών που δήλωσε για τα παιχνίδια με τους Ερυθρόλευκους, ώστε να προχωρήσει σε πιθανές αλλαγές της τελευταίας στιγμής, προσθέτοντας έτσι τον τον 20χρονο τερματοφύλακα Φρικ Έντιους και τον 27χρονο Ισλανδό μεσοεπιθετικό Βίλουμ Θορ Βίλουμσον.

Κανονικά υπολογίζονται ο νεοφερμένος σταρ της ομάδας, Ντούσαν Τάντιτς, αλλά και ο -επίσης νεοαποκτηθείς- Τούρκος εξτρέμ Εμρέ Μορ, που είχε περάσει για ένα... φεγγάρι από τον Ολυμπιακό πριν έξι χρόνια.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της Ναϊμέγκεν:

Τερματοφύλακες: Γκονζάλο Κρέταζ, Γιόεπ Γκενέστε, Φρικ Έντιους.

Αμυντικοί: Μπραγιάν Περέιρα, Φιλίπ Σάντλερ, Τόμας Οουβέγιαν, Μπραμ Νάιτινκ, Τομπίας Στορμ, Ντέβερoν Φόνβιλ, Γιασίν Ελ Άλντι Μοσλίχ.

Μέσοι: Ντάρκο Νεγιάσμιτς, Ίσακ Χάνσεν-Άαροεν, Κοντάι Σάνο, Τζαμίρο Μοντέιρο, Τζάρον Τσέρι, Εμρέ Μορ, Βίλουμ Θορ Βίλουμσον.

Επιθετικοί: Νοέ Λεμπρετόν, Κλεμέν Μπισόφ, Ντούσαν Τάντιτς, Κάι Σίρχαους, Μπράιαν Λίνσεν, Κέβιν Κερς, Σάμι Ουάισα.