Financial Times: Στα 3,1 δισ. ευρώ το κόστος από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες

Οι πυρκαγιές και οι καύσωνες που πλήττουν τη Γαλλία, την Ισπανία, δυστυχώς την Ελλάδα, αλλά και άλλες περιοχές της Ευρώπης, έχουν ήδη κοστίσει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ μέσα στο 2026.

Αυτό επισημαίνουν σε άρθρο τους οι Financial Times οι οποίοι αναδεικνύουν το ολοένα αυξανόμενο οικονομικό τίμημα των πυρκαγιών που ενισχύονται από την κλιματική αλλαγή και τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν πλέον σε όλο τον κόσμο συγκριτικά με το παρελθόν.

Σχεδόν 5 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν καεί μέσα στους δύο πρώτους μήνες της αντιπυρικής περιόδου, με το οικονομικό κόστος να ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ μόνο για τις πέντε χώρες της Ευρωζώνης που έχουν πληγεί περισσότερο: τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υπολογίζει ότι ο μέσος ετήσιος αντίκτυπος των δασικών πυρκαγιών για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Κόστος αποκατάστασης

Οι υπολογισμοί των Financial Times βασίζονται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σε αντίστοιχες εκτιμήσεις της γαλλικής κυβέρνησης. Αφορούν το λεγόμενο «κόστος αποκατάστασης», δηλαδή το ποσό που απαιτείται ώστε οι καμένες εκτάσεις να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, αποτυπώνοντας έτσι την οικονομική τους αξία.

Το κόστος αναδάσωσης και συντήρησης διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το είδος της βλάστησης και την ηλικία των δασών.

Ωστόσο, ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ασφαλιστικές εταιρείες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και τουριστικές δραστηριότητες, την ώρα που η θερινή περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Επιπλέον, μακροπρόθεσμα θα προκύψουν και άλλες επιβαρύνσεις, όπως αυξημένα ασφάλιστρα, ακίνητα που δεν θα μπορούν πλέον να ασφαλιστούν, μείωση της τουριστικής κίνησης και σημαντικές δαπάνες για την ενίσχυση του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Οι εκτιμήσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πλήρως τις πιο πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα, όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι ειδικά συνεργεία θα προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή των ζημιών, ώστε να δοθεί κρατική στήριξη σε όσους έχασαν τις περιουσίες τους, όπως γράφουν οι Financial Times.

Δούναβης και Ρήνος

Παράλληλα, δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί οι οικονομικές συνέπειες της ξηρασίας. Η πτώση της στάθμης των ποταμών Ρήνου και Δούναβη προκαλεί προβλήματα στις μεταφορές εμπορευμάτων και αναγκάζει βιομηχανίες να περιορίσουν την παραγωγή τους. Μεγάλες γερμανικές χημικές εταιρείες, όπως οι BASF, Covestro και Evonik, διαθέτουν σημαντικές παραγωγικές μονάδες κατά μήκος του Ρήνου.

Τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού στον Δούναβη αναμένεται να οδηγήσουν ακόμη και στη διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Ουγγαρίας, ο οποίος καλύπτει σχεδόν το ήμισυ των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, η Ρουμανία αναγκάστηκε να θέσει εκτός λειτουργίας τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς και οι δύο εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν νερό από τον ποταμό για την ψύξη τους.

Αν οι πυρκαγιές φτάσουν στις πόλεις...

Η Σάρα Μάιερ, ειδική στην οικονομία του κλίματος στο ETH της Ζυρίχης, εκτιμά ότι το πραγματικό οικονομικό κόστος μόνο των πυρκαγιών μπορεί να ξεπεράσει κατά περισσότερο από τρεις φορές τη μέση ετήσια απώλεια έως 2,1 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, που είχε υπολογίσει για τις περιφερειακές οικονομίες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας την περίοδο 2011-2018.

«Αν οι πυρκαγιές φτάσουν στις πόλεις, τότε το κόστος θα είναι κατά πολύ υψηλότερο», προειδοποίησε.

Το γαλλικό διαμέρισμα της Ζιρόντ αποτελεί σημαντικό κέντρο της αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Οι πυρκαγιές ανάγκασαν εταιρείες όπως η Safran, η Dassault Aviation και η ArianeGroup να διακόψουν προσωρινά την παραγωγή τους και να απομακρύνουν το προσωπικό τους.

Η περιοχή είναι επίσης διάσημη για την παραγωγή κρασιού. Παρότι οι περίφημοι αμπελώνες του Μπορντό έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει τις μεγάλες καταστροφές, παραμένει αβέβαιο αν ο καπνός θα επηρεάσει την ποιότητα της φετινής σοδειάς. Ζημιές έχουν καταγραφεί και στην εκτροφή στρειδιών στη λεκάνη του Αρκασόν, ενώ ο τουρισμός, που αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ της περιοχής, συνεχίζει να υφίσταται σοβαρές επιπτώσεις.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ζιρόντ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40.000 επιχειρήσεις επηρεάστηκαν άμεσα από τις πυρκαγιές, εκ των οποίων 19.500 είχαν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους έως τις 30 Ιουλίου. Παράλληλα, από 120.000 έως 150.000 εργαζόμενοι είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδοτούμενης μερικής απασχόλησης έως τις 27 Ιουλίου.

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές έφτασαν σε απόσταση μόλις 50 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη, καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα σε αγροτικές περιοχές. Η Ένωση Μικρών Αγροτών και Κτηνοτρόφων υπολόγισε ότι έχουν ήδη χαθεί περίπου 18.500 εκτάρια παραγωγικής γης, κυρίως βοσκοτόπων.

Δεν αποτιμώνται οικονομικά όλες οι μεγάλες συνέπειες

Παρά το τεράστιο μέγεθος των καταστροφών, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις δύσκολα θα επηρεάσουν αισθητά το συνολικό ΑΕΠ των χωρών.

Ο Ιωάννης Κουντούρης, αναπληρωτής καθηγητής στο Imperial College του Λονδίνου, επισήμανε ότι ορισμένες από τις σημαντικότερες συνέπειες των πυρκαγιών, όπως οι αυξημένες νοσηλείες λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δεν αποτιμώνται οικονομικά και συνήθως δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς υπολογισμούς.

Από την πλευρά του, ο Άντριου Κένινγχαμ, επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης στην Capital Economics, σημείωσε ότι οι φυσικές καταστροφές μπορούν να έχουν και ορισμένες «παράδοξες θετικές επιπτώσεις» στο ΑΕΠ, καθώς οι κρατικές αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές πληρωμές αυξάνουν τις δαπάνες για την ανοικοδόμηση.

Όπως, όμως, επισημαίνει η Μάιερ, «αυτό δεν είναι οικονομική ανάπτυξη που θα θέλαμε να βλέπουμε· απλώς αντικαθιστούμε κεφάλαιο που έχει ήδη καταστραφεί».

Πηγή: ethnos.gr