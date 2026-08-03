H Euroleague αποθέωσε τον Φρανσίσκο: Το βίντεο με τα highlights του (vid)

Η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Σιλβέν Φρανσίσκο ενόψει της νέας σεζόν, η οποία θα τον βρει στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μεγάλες προσθήκες στο ρόστερ του φέτος και μία από αυτές ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ενόψει της νέας σεζόν, η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του, δίνοντας μία... γεύση στους «πράσινους» οπαδούς για όσα θα ζουν σε λίγο καιρό μέσα στο «T-Center».

Δείτε το βίντεο: