H Euroleague αποθέωσε τον Φρανσίσκο: Το βίντεο με τα highlights του (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μεγάλες προσθήκες στο ρόστερ του φέτος και μία από αυτές ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο.
Ενόψει της νέας σεζόν, η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του, δίνοντας μία... γεύση στους «πράσινους» οπαδούς για όσα θα ζουν σε λίγο καιρό μέσα στο «T-Center».
Δείτε το βίντεο:
I @S_CISCO_2 has an INSANE catalogue of plays from his time in the league 🤯— EuroLeague (@EuroLeague) August 3, 2026
Got a few minutes? Tune into his best now 🎥 @Paobcgr fans, are you ready? pic.twitter.com/ukMAo81xkg