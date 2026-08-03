Τι να παίξω σήμερα με πέντε επιλογές από το κουπόνι

Το κουπόνι της Δευτέρας 03/08/26 έχει αρκετές επιλογές για όσους ψάχνουν τι να παίξουν σήμερα στο στοίχημα, με το Outsidersbet να ξεχωρίζει πέντε προτάσεις από διαφορετικά πρωταθλήματα και αγορές.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν σημεία με καθαρή αγωνιστική λογική, όπως το 1 & Over 1,5 στο Ατλέτικο Παραναένσε – Βιτόρια και ο άσος στο Οντένσε – Σοντερίσκε. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Σέλτικ – Νταντί, όπου η επιλογή 1 Ημίχρονο & Over 2,5 βασίζεται στην ανωτερότητα των γηπεδούχων και στην πιθανότητα να μπουν δυνατά από νωρίς.

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