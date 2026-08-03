Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Τεττέη ενόψει ΤΣΣΚΑ 1948 - Έβγαλε όλο το πρόγραμμα ο Ντέσερς

Ο διεθνής στράικερ του Τριφυλλιού δεν προπονήθηκε την Δευτέρα (3/8) λόγω ίωσης.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948 την Τετάρτη (5/8), στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Παράλληλα, ο Σίριλ Ντέσερς συμμετείχε κανονικά σε όλο το πρόγραμμα, όπως αναμενόταν.

Ο Ανδρέας Τετέι, από την άλλη, δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης και η συμμετοχή του τίθεται εν αμφιβόλω για το ματς με τους Βούλγαρους.