Το προφίλ των Μπόντο Γκλιμτ και Σεν Ζιλουάζ

Μία εκ των Μπόντο Γκλιμτ η Σεν Ζιλουάζ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα πλέι-οφ του Champions League εάν υπερκεράσει προηγουμένως το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν. Διαβάστε στο SDNA το προφίλ των δύο ομάδων.

Μπόντο Γκλιμτ



Η δευτεραθλήτρια Νορβηγίας ιδρύθηκε το 1916, έχει έδρα το «Απσμίρα» (8.270 θεατών, με τεχνητό χλοοτάπητα) και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Το γήπεδο της ομάδας ανεγέρθηκε το 1966 και έκτοτε ανακαινίστηκε δύο φορές (1980 και 2008) ενώ το 2001 έγινε επέκταση στον αριθμό των θέσεων που κόστισε 116 εκατ. ευρώ.

Η Μπόντο Γκλιμτ έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, όλα τα τελευταία έξι χρόνια όπου εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρίαρχο του νορβηγικού ποδοσφαίρου.



Οι «Κιτρινόμαυροι» πέρυσι κατετάγησαν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος Νορβηγίας, πίσω από την Βίκινγκ, όμως στην τρέχουσα σεζόν οδηγούν την κούρσα έχοντας έναν βαθμό διαφορά σε σχέση με την Βίκινγκ. Σε 16 ματς έχουν απολογισμό 12-2-2, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως προέρχονται από πέντε διαδοχικές νίκες δίχως να δεχθούν γκολ. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο πρώτος σκόρερ και «βαρύ πυροβολικό», Χάσπερ Χεγκ μεταπήδησε στη Σέλτικ με το ποσό ρεκόρ των 13 εκατ. ευρώ.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Γιέτιλ Κνούντσεν. Ο 57χρονος τεχνικός ξεκίνησε την καριέρα του από την Χόβντινγκ (1995-2004), πέρασε από την Φιλίνγκεν/Φιλινγκσντάλεν (2009-2013) και συνέχισε στην Ασάνε (2014-2016). Προσελήφθη από την Μπόντο Γκλιμτ τον Ιανουάριο του 2017 ως δεύτερος προπονητής. Παρέμεινε σε αυτό το πόστο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, παίρνοντας προαγωγή τον Ιανουάριο του 2018 ως χεντ κόουτς.



Αστέρι της ομάδας θεωρείται, ο αρχηγός και διεθνής Πάτρικ Μπεργκ. Η χρηματιστηριακή του αξία του 27χρονου αμυντικού μέσου φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ. Κομβική επίσης η παρουσία του αριστερού εξτρέμ Γενς Πέτερ Χάουγκε.



Στην περυσινή σεζόν η Μπόντο Γκλιμτ σημείωσε εντυπωσιακές νίκες στο Champions League κόντρα σε Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1), Μάντσεστερ Σίτι (3-1), Ίντερ (δύο φορές 2-1, 3-1), Σπόρτινγκ (3-0), ενώ έφερε ισοπαλία με Τότεναμ (2-2), Ντόρτμουντ (2-2) φτάνοντας στους «16» του Champions League.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ



Η Σεν Ζιλουάζ αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους του Βελγίου, με έδρα τις Βρυξέλλες, παραδοσιακά χρώματα το μπλε και το κίτρινο, και φυσική έδρα το θρυλικό Στάδιο «Ζοζέφ Μαριέν».

Η χρυσή εποχή της ομάδας γράφτηκε πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και κυριάρχησε απόλυτα στο βελγικό ποδόσφαιρο κατακτώντας 11 Πρωταθλήματα μεταξύ του 1904 και του 1935. Μάλιστα, κατά τη δεκαετία του 1930, η ομάδα πέτυχε ένα μυθικό και ιστορικό ρεκόρ παραμένοντας αήττητη για 60 συνεχόμενους αγώνες. Μετά από αυτή την περίοδο ακμής ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, όμως η μεγάλη επιστροφή πραγματοποιήθηκε το 2021, όταν ο σύλλογος κέρδισε ξανά την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία μετά από 48 ολόκληρα χρόνια απουσίας.

Στη σύγχρονη εποχή, η ταυτότητα της Σεν Ζιλουάζ έχει αλλάξει ριζικά κάτω από τη διοικητική καθοδήγηση του Τόνι Μπλουμ, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της αγγλικής Μπράιτον. Η διοίκηση αυτή έφερε οικονομική σταθερότητα και μια εξαιρετικά επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία, με την ομάδα να δίνει σταθερά το «παρών» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να διεκδικεί με αξιώσεις προκρίσεις στο UEFA Champions League.



Η βελγική ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια στη σεζόν 2024/25, ενώ πέρυσι κατέκτησε το Κύπελλο Βελγίου παραμένοντας σταθερά σε υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα κατετάγη δεύτερη με τέσσερις βαθμούς λιγότερους σε σχέση με την Κλαμπ Μπριζ.



Στην περυσινή σεζόν πήρε μέρος στο Champions League καταλαμβάνοντας την 27η θέση στη League Phase νικώντας τις Γαλατασαράι (1-0), PSV Αϊντχόφεν (3-1) και Αταλάντα (1-0). Στον πάγκο της βρίσκεται από τον Ιούνιο του 2025 ο Νταβίντ Ουμπέρ,

Αστέρια της ομάδας θεωρούνται οι Κέβιν ΜακΆλιστερ (Αργεντινός σέντερ μπακ), Κέβιν Ροντρίγκες (φορ) και Αντέμ Ζοργκάνε (κεντρικός μέσος).