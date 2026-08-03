Είναι γεγονός: Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τον Καρέτσα για 5 χρόνια!

H μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι γεγονός, με την Ντόρτμουντ να ανακοινώνει την απόκτησή του για πέντε χρόνια.

Με ένα ποσό που φτάνει (τουλάχιστον) τα 35 εκατ. ευρώ, οι Βεστφαλοί έκαναν δικό τους τον 18χρονο Έλληνα άσο από την Γκενκ.

Ο διεθνής εξτρέμ έβγαλε... μάτια την τελευταία διετία με τη φανέλα της βελγικής ομάδας κι έδειξε πως είναι απολύτως έτοιμος για να κάνει το επόμενο βήμα.

Κι αυτό θα γίνει σε ένα πρωτάθλημα απολύτως... φιλικό στα τεχνικά χαρίσματα του Καρέτσα, ο οποίος υπέγραψε για πενταετές συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο και πήρε τη φανέλα με το Νο.19.

Προηγουμένως η Μπορούσια είχε προαναγγείλει την απόκτηση του Καρέτσα με ένα επικό βίντεο σε ένα γυράδικο.