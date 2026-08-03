Είναι γεγονός: Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τον Καρέτσα για 5 χρόνια!

Με ένα ποσό που φτάνει (τουλάχιστον) τα 35 εκατ. ευρώ, οι Βεστφαλοί έκαναν δικό τους τον 18χρονο Έλληνα άσο από την Γκενκ.
Ο διεθνής εξτρέμ έβγαλε... μάτια την τελευταία διετία με τη φανέλα της βελγικής ομάδας κι έδειξε πως είναι απολύτως έτοιμος για να κάνει το επόμενο βήμα.
Κι αυτό θα γίνει σε ένα πρωτάθλημα απολύτως... φιλικό στα τεχνικά χαρίσματα του Καρέτσα, ο οποίος υπέγραψε για πενταετές συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο και πήρε τη φανέλα με το Νο.19.
Προηγουμένως η Μπορούσια είχε προαναγγείλει την απόκτηση του Καρέτσα με ένα επικό βίντεο σε ένα γυράδικο.
BVB are pleased to announce the signing of Konstantinos Karetsas! 🇬🇷✨— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 3, 2026
The 18-year-old attacking talent joins on a deal through June 30, 2031. ✍️ pic.twitter.com/aWHXghd08D